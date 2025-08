Premio internazionale “I Luoghi di culto nel Mediterraneo”: Gianluca Peluffo vince la Matita d’Oro

E’ Gianluca Peluffo il vincitore del Premio Internazionale “Matita d’Oro del Mediterraneo”, bandito dall’Ordine degli architetti di Agrigento, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo e con il patrocinio di Arcidiocesi e Comune di Agrigento, Consulta regionale degli architetti, Ente Parco Valle dei Templi, Fondazione Agrigento 2025, Polo Universitario di Agrigento, Rivista “Chiesa Oggi” e UMAR (Unione Mediterranea degli Architetti).

La commissione giudicatrice, presieduta dal noto critico e storico dell’architettura contemporanea Luigi Prestinenza Puglisi e completata da architetti di alto profilo come Maria Cristina Finucci e Michele Rossi, ha approvato la graduatoria del Premio, individuando Gianluca Peluffo quale vincitore del Premio per la progettazione della Moschea realizzata a Sokhna in Egitto. Al secondo ed al terzo posto si sono classificati, rispettivamente, Massimo Basile – con il centro parrocchiale e la casa canonica di Reggiolo (Reggio Emilia) – e Alberto Cusumano – con la riqualificazione del complesso parrocchiale di Villaggio Mosè – Agrigento.

Sono stati inoltre destinatari di una menzione per la qualità dei progetti presentanti gli architetti Domenico Canu, Richard England, Sebastiamo Fazzi, Francesca Leto, Giuseppe Pellitteri e Sandro Pittini.

Per Massimo Crusi, Presidente del CNAPPC, l’iniziativa dell’Ordine degli Architetti PPC di Agrigento – alla quale il Consiglio Nazionale ha collaborato – esalta i valori di una Architettura multiculturale quale linguaggio universale di confronto tra i popoli, in grado di superare le divergenze politiche e, talvolta, religiose che spesso impediscono un proficuo confronto tra le civiltà”.

“Sono 19 i progetti pervenuti da diverse Regioni italiane e da Paesi del Bacino mediterraneo come Malta e Grecia – sottolinea il Consigliere dell’Ordine Raimondo Zambuto, che ha seguito da vicino lo svolgimento del premio nel ruolo di responsabile del procedimento – Progetti che alimenteranno una mostra che avrà luogo il 9 e il 10 ottobre, in occasione della Conferenza nazionale degli Ordini degli architetti di Italia, che al teatro Pirandello ad Agrigento”.

“La giuria – dichiara il presidente Luigi Prestinenza Puglisi – all’unanimità ha ritenuto di premiare il progetto per la Moschea di Sokhna di Gianluca Peluffo & Partners: un’opera di alto valore poetico che rende, attraverso il gioco delle forme, il tema del “Chiasma”, ovvero la connessione e dialogo fra orizzonti diversi. La forma della Moschea è esaltata dalla luce che filtra attraverso i lucernari in cemento a vista collocati nel soffitto e che fungono da canons à lumière secondo il precedente delle chiese brutaliste disegnate da Le Corbusier. Ma anche ispirata dalla tradizione, che è trasversale rispetto alle diverse religioni, delle vetrate policrome. Edificio giocato sulle analogie e i contrasti, la Moschea è un edificio che rappresenta con vigore poetico i principi del Sacro e della pacifica convivenza tra gli uomini”.

“La scelta del tema «I luoghi di culto nel Mediterraneo» – continua il presidente della Fondazione, Piero Fiaccabrino – è perfettamente in linea con gli obiettivi del premio, che contiamo di ripetere, su temi diversi, con cadenza biennale”.

“Il Premio – conclude il presidente dell’Ordine di Agrigento, Rino La Mendola – costituisce un primo passo per la realizzazione del nostro progetto di costituire, nella Valle dei templi, una biennale di Arte e Architettura che coinvolga artisti e architetti chiamati a offrire, con cadenza biennale, il loro contributo artistico e professionale per alimentare un crescente confronto culturale tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, stimolando contestualmente nuova Arte e nuova Architettura contemporanea di qualità”.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà il prossimo 10 ottobre, in occasione del convegno “I luoghi di culto nel Mediterraneo” in programma al teatro Pirandello ad Agrigento, durante il quale interverranno architetti di chiara fama internazionale come Mario Cucinella e Guendalina Salimei.