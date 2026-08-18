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“Io vi sparo..”, minaccia i carabinieri e prende a calci l’auto di servizio: un arresto a Raffadali

Due carabinieri, durante le fasi dell’arresto, sono rimasti feriti a spalle, mani e schiena con prognosi di sette e venti giorni

Pubblicato 15 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

In evidente stato di alterazione si sarebbe rifiutato di lasciare un locale della movida e all’arrivo dei carabinieri li avrebbe prima insultati e minacciati per poi prendere a calci l’auto di servizio. È successo la scorsa notte a Raffadali dove un ventinovenne, Calogero Nocera, è stato arrestato con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Due carabinieri della stazione di Montaperto, durante le fasi dell’arresto, sono rimasti feriti a spalle, mani e schiena con prognosi di sette e venti giorni. Ferito anche l’indagato che, mentre stava per essere ammanettato, sarebbe caduto tra i tavoli lacerandosi un sopracciglio.

A chiamare le forze dell’ordine è stato il titolare del locale al rifiuto del ventinovenne di andarsene nonostante stesse per chiudere. All’arrivo dei carabinieri la situazione è degenerata. Secondo quanto ricostruito, infatti, l’indagato non avrebbe fornito le proprie generalità per poi prendere a calci l’auto di servizio dei militari, insultando e minacciando di morte gli stessi: “Io vi sparo, so dove abitate. vengo e vi faccio fuori…”. Il pm Alessandra Scioli aveva chiesto la custodia in carcere ma il giudice Manfredi Coffari, convalidando il provvedimento, ha disposto gli arresti domiciliari. Il ventinovenne è difeso dall’avvocato Calogero Lo Giudice. 

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