Proroga e stabilizzazione: le richiesta degli operatori giudiziari in scadenza di contratto

Riceviamo e pubblichiamo alcuni estratti della nota che gli operatori giudiziari hanno indirizzato ai segretari generali di Cigl – Cisl – Uil e Confintesa ed al Ministro della Giustizia.

“Gli scriventi lavoratori, tutti operatori con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli uffici giudiziari, intendono manifestare grande preoccupazione in quanto il proprio contratto di lavoro è in scadenza a partire dal 31 dicembre prossimo ed a seguire il 16 gennaio, il 24 marzo e il 6 giugno 2023.

Gli operatori giudiziari a tempo determinato sono circa 1500. Per la maggior parte si tratta di lavoratrici e di lavoratori che, in molte regioni italiane, hanno prestato servizio negli uffici giudiziari per ben dieci anni, sotto le mentite spoglie di tirocinanti. Tra i predetti operatori vi sono anche 250 ex militari assunti con riserva di Legge. D.Lgs. n. 66/2010 artt. 1014 e 678.

L’ assunzione degli operatori a tempo determinato è stata realizzata a seguito della procedura bandita nel settembre del 2020 (Gazzetta Ufficiale – 4A serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020). Mediante la stessa il Ministero della Giustizia ha reclutato, in prima battuta, con contratto di lavoro a tempo determinato biennale, i primi 1000 utilmente collocati in graduatoria e tra questi, come da riserva di legge, anche 250 ex militari; in seconda battuta, in tre successive tornate (il 28 giugno 2021, il 3 novembre 2021 e il 17 gennaio 2022), mediante lo scorrimento della medesima graduatoria, il Ministero della Giustizia ha assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato annuale, i successivi 1080 idonei.

Il precedente Governo, allo scopo di valorizzare la professionalità, ormai consolidata, di questi lavoratori e nel contempo garantire la funzionalità degli uffici, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi del PNRR, con il DL 36/2022 (art. 17 ter), convertito con la L. 79/2022, ha previsto la possibilità per l’Amministrazione giudiziaria di assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a partire da gennaio e comunque entro il 2023, 1200 unità complessive di lavoratori a tempo determinato da inquadrare nell’area funzionale II, posizione economica FI, in possesso di specifici requisiti: a) essere in servizio alla data del 30 maggio 2022 con contratto a tempo determinato presso l’Amministrazione giudiziaria con la qualifica di operatore giudiziario; b) aver superato una procedura selettiva di reclutamento indetta dalla suddetta Amministrazione; c) aver maturato tre anni di servizio presso il Ministero della Giustizia, anche non continuativi, di cui almeno dodici mesi a tempo determinato e i restanti anche sotto forma di tirocini.

Purtroppo, un numero considerevole di operatori giudiziari a tempo determinato rimane escluso dalla sopra indicata procedura di stabilizzazione.

In particolare, risultano allo stato esclusi:

gli operatori giudiziari assunti con riserva di legge ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 artt. 1014 e 678 in quanto, pur avendo effettuato quasi due anni di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia, non raggiungono il requisito dei tre anni di servizio perché in precedenza non hanno effettuato alcuna forma di tirocinio; molti ex tirocinanti, ovvero coloro che hanno svolto il tirocinio formativo ai sensi dell’ art. 37 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ed ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013 che, per pochi mesi, non raggiungono il requisito previsto dalla norma dei tre anni di servizio”.

“Il 15 novembre 2022 sul sito del Ministero della Giustizia è stata aperta una piattaforma online per inoltrare le domande di adesione alla stabilizzazione in oggetto, indicando i periodi di tirocinio svolti.

In particolare all’art. 1 del provvedimento di avvio della procedura in oggetto si è previsto che il requisito dei trentasei mesi di servizio si intende posseduto da coloro che lo abbiano maturato entro la fine dell’anno 2023. Tale precisazione potrebbe essere favorevolmente intesa come una tacita proroga dei contratti in scadenza.

Tuttavia gli ex militari, pur avendo un contratto alle dipendenze del Ministero della Giustizia della durata di ventiquattro mesi, non sono stati messi nelle condizioni di presentare domanda di adesione poiché non superano la soglia dei tre anni di servizio e non vantano periodi di tirocinio.

Mentre i tirocinanti ex. artt. 37 e 73 che non raggiungono il requisito dei trentasei mesi entro la fine del 2023 – sommando i tirocini svolti ai periodi di lavoro alle dipendenze del Ministero a cui fanno capo – o che – riuscendo a raggiungere il suddetto requisito entro la fine del medesimo anno – non hanno allo stato attuale I anno alle dipendenze del Ministero, pur potendo formalmente compilare online la domanda di adesione alla procedura assunzionale verranno inesorabilmente esclusi dalla stessa.

Si tratta di lavoratori in servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia da quasi 2 anni che hanno maturato esperienze e competenze ritenute ormai indispensabili dagli uffici in cui prestano servizio. A conferma di ciò sono intervenuti i Procuratori Generali ed i Presidenti di gran parte delle Procure e dei Tribunali d’Italia, i quali hanno inviato delle missive al Ministero della Giustizia per rappresentare la necessità di trovare una pronta soluzione per la stabilizzazione dei suddetti lavoratori.

Tanto premesso, gli scriventi chiedono un sollecito intervento affinché il Governo adotti i provvedimenti normativi atti a garantire, nelle more dell’espletamento della procedura di stabilizzazione, la proroga dei contratti in scadenza e l’ampliamento della platea dei beneficiari della procedura di stabilizzazione al fine di ricomprendere tutti gli Operatori Giudiziari con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio.

Si pone, altresì, in risalto che l’eterogeneità delle posizioni degli scriventi richiederebbe una proroga a maglie larghe, di almeno diciotto mesi, tale da consentire a tutti i soggetti coinvolti di poter raggiungere il requisito dei trentasei mesi, entro la fine dell’anno 2024, e di avvalersi della legge Madia ad oggi prorogata fino alla fine del citato anno.

Si sottolinea, inoltre, che a ridosso dell’imminente scadenza contrattuale del 31 dicembre 2022, per tutelare tali prerogative, sarebbe opportuno prevedere un emendamento in vista dell’approvazione della legge di bilancio dell’anno corrente.

Gli scriventi confidano in un positivo riscontro e porgono cordiali saluti”.

A commento di tale nota si rileva che tali operatori versano in condizioni di precarietà da diverso tempo ed a breve vedranno assunti a tempo indeterminato i propri colleghi non sapendo quale sarà effettivamente il loro destino.

I sindacati, anche e soprattutto in considerazione della carenze di organico, hanno sposato la causa della stabilizzazione di tutte le unità attualmente in servizio per perseguire al meglio gli obiettivi che la riforma Cartabia si propone di raggiungere.

Affezionato a tale causa si è dimostrato l’onorevole Devis Dori che a tal proposito ha presentato due ordini del giorno, uno di circa due settimane fa all’attuale Governo, e ben due interrogazioni parlamentari, una nella scorsa legislatura, ed una trattata in data 22.11.2022.

L’Onorevole nell’interrogazione parlamentare sul destino degli operatori giudiziari esclusi aveva espressamente chiesto al Ministro interrogato: “Se intenda adottare iniziative volte a disporre l’immediata proroga dei contratti in scadenza e quali iniziative intenda porre in essere al fine di ampliare la platea dei beneficiari della procedura di stabilizzazione al fine di ricomprendere tutti gli operatori giudiziari con rapporto a tempo determinato attualmente in servizio”.

A tali interrogativi il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari non ha risposto, limitandosi a ripercorrere l’iter assunzionale seguito dal Ministero in attuazione della legge approvata nella scorsa legislatura, precisando che il dettato costituzionale risulta essere rispettato.

Con lo scopo di sensibilizzare il governo sul tema Cigl – Cisl e Uil hanno organizzato una manifestazione a Roma nei pressi del Ministero della Giustizia il cui slogan è: Stabilizzazione precari della giustizia nessuno escluso”.

Inoltre, Claudia Ratti, segretario generale di Confintesa, ha manifestato pieno sostegno agli operatori giudiziari esclusi chiedendo l’assunzione di provvedimenti utili nel più breve tempo possibile.

A supporto di tali iniziative i Procuratori Generali ed i Presidenti dei tribunali e delle procure di gran parte d’Italia hanno inviato delle missive al Ministero della Giustizia manifestando, in relazione alle carenze di organico ed alle competenze acquisite, la necessità di assumere a tempo indeterminato tali lavoratori.

Si spera che tale esecutivo possa trovare, in vista dell’imminente scadenza contrattuale del 31 dicembre, la soluzione legislativa utile a garantire il soddisfacimento delle aspettative di queste famiglie di lavoratori precari.

D’altronde, la necessità di attuare le modifiche imposte dalla riforma Cartabia e dagli impegni con l’Unione Europea nel più breve tempo possibile, potrebbe favorevolmente condurre alla stabilizzazione dell’intera platea degli operatori giudiziari assunti per motivi di servizio andando oltre rispetto al tanto agognato requisito dei 36 mesi.