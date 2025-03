Proseguono i lavori della palestra distrettuale del Villaggio Mosè

Il progetto della palestra distrettuale del Villaggio Mosè, finanziato con i fondi del PNRR, missione 5 componente 2 investimento 3.1 sport ed inclusione sociale- cluster 1, ha raggiunto un’importante fase di avanzamento con il completamento delle fondazioni in calcestruzzo armato per la palestra, e per il corpo spogliatoi. La struttura, caratterizzata da soluzioni ecologiche e materiali a basso impatto ambientale, prosegue ora con le opere di elevazione e finitura prefabbricata. A renderlo noto è l’assessore del comune di Agrigento, Gerlando Principato.

La copertura sarà dotata di pannelli leggeri a sandwich con materiali ignifughi e sarà installato un impianto fotovoltaico per il risparmio energetico. Le travi di copertura saranno in legno lamellare a sezione variabile. L’opera, che dovrà essere completata entro il 31 gennaio 2026, è seguita con attenzione dal direttore lavori, ingegnere Alberto Avenia, dirigente del Settore VI dei Lavori Pubblici. Il progetto contribuirà significativamente alla modernizzazione e allo sviluppo della città di Agrigento.