Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento presente alla quarta edizione della Half Marathon di Ribera

Undici associazioni di volontariato, attivate dal Gruppo Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, garantiranno l’assistenza alla quarta edizione della “Half Marathon Ribera – Arancia di Ribera DOP”, la gara podistica del circuito regionale di maratonina di 21,097 km in programma domenica 18 dicembre a Ribera, ottava e ultima prova del Grand Prix FIDAL Sicilia delle Mezze Maratone 2022. Le associazioni coinvolte, tutte firmatarie del contratto di protezione civile con il Libero Consorzio, metteranno a disposizione numerosi volontari e due ambulanze per il servizio di assistenza logistica e sanitaria, mentre il Libero Consorzio sarà presente con dieci tra funzionari e operatori del Gruppo Protezione Civile che vigileranno sulle vie di fuga, in particolare sulla Strada Provinciale n. 33 Ribera-Seccagrande, chiusa al traffico sin dalle ore 8:00 del mattino e sino a cessate esigenze (lo start è previsto alle ore 9.30 nella centrale Piazza Duomo).

L’assistenza sanitaria, organizzata con squadre “a piedi” specializzate nel primo soccorso sanitario e nel BLSD (Basic Life Support Defibrillation, supporto vitale di base), potrà contare anche su due ambulanze messe a disposizione dalle associazioni Croce d’Oro Porto Empedocle e Giubbe d’Italia S. Elisabetta. Massima attenzione sarà data anche agli incroci cittadini tra le strade provinciali n. 33 e 61.

Le associazioni che hanno dato la loro adesione sono: SST Squadre di Soccorso Tecnico Sciacca, S.S.T Canicattì, AEOP Porto Empedocle, AEOP Ribera, ANFI Agrigento, Emergency Life Porto Empedocle, PRO CIVIS Licata, SERLANCE Porto Empedocle, Croce d’Oro Porto Empedocle, Giubbe d’Italia S. Elisabetta, I Falchi Palma di Montechiaro.