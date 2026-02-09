Favara

Quasi la metà dei lavoratori in nero, chiuso panificio a Favara

Attività sospesa e sanzioni e ammende per un importo complessivo di quasi 25 mila euro

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Tre lavoratori su sette sono risultati completamente in nero oltre ad alcune violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ispettori del lavoro hanno eseguito un controllo in un panificio di Favara riscontrando criticità.

Nei confronti dell’attività commerciale è scattata la sospensione imprenditoriale per lavoro nero e sanzioni per un importo di 2.500 euro.

Prescrizioni, inoltre, sono state adottate per omessa sorveglianza e omessa formazione/informazioni sui rischi. Sono state elevate ammende per un totale di oltre 5.000 euro, cui si aggiunge la maxi-sanzione per lavoro nero per un importo di 17.500 euro.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Trapani

“Morto in ospedale dopo due interventi chirurgici,” 12 medici a processo
Politica

Schifani nomina Duilio Alongi coordinatore per interventi maltempo 
Apertura

Due malori fatali a Favara, morti insegnante e una donna
Apertura

Minacciato con una pistola dentro casa, picchiato e derubato: 41enne condannato a 7 anni 
Mafia

Mafia, Cracolici “A 40 anni dal Maxiprocesso tenere alta la tensione civile”
Cultura

Al giardino della kolymbethra si celebra San Valentino in modo speciale
banner italpress istituzionale banner italpress tv