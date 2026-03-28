Licata

Scontro auto con moto sulla SS115 direzione Licata: ferito centauro

Lieve ferite per il motociclista che è stato trasferito al pronto soccorso per le cure necessarie

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Ennesimo incidente stradale lungo la Strada Statale 115 a Licata all’altezza dello svincolo che immette in via Gela. Il sinistro ha coinvolto un’auto e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio il centauro che ha riportato lieve ferite ed è stato trasferito al pronto soccorso per le cure necessarie. La strada è al momento chiuda al transito veicolare. Viabilità deviata su percorsi alternativi. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e la Guardia di Finanza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Politica

Maltempo, il Cdm proroga per 12 mesi lo stato di emergenza nel Messinese
Ultime Notizie

Sorpreso con un chilo di droga: arrestato
Politica

Fondi per oltre 289 milioni ai Comuni siciliani
Ultime Notizie

Violentò una quattordicenne a Corleone, arrestato
Apertura

Cibo mal conservato e lavoratore non in regola, chiuso ristorante a Camastra 
Licata

Scontro auto con moto sulla SS115 direzione Licata: ferito centauro
banner italpress istituzionale banner italpress tv