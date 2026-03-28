Scontro auto con moto sulla SS115 direzione Licata: ferito centauro

Ennesimo incidente stradale lungo la Strada Statale 115 a Licata all’altezza dello svincolo che immette in via Gela. Il sinistro ha coinvolto un’auto e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio il centauro che ha riportato lieve ferite ed è stato trasferito al pronto soccorso per le cure necessarie. La strada è al momento chiuda al transito veicolare. Viabilità deviata su percorsi alternativi. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e la Guardia di Finanza.



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