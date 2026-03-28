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Sorpreso con un chilo di droga: arrestato

L’uomo è stato posto ai domiciliari e deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

L’intervento fuori dall’ordinaria attività per i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania NIL che hanno tratto in arresto un 35enne catanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’intervento si inserisce in un contesto peculiare, in quanto l’attività di contrasto allo smercio di droghe non rientra tra i compiti ordinari del NIL, reparto speciale normalmente impegnato nell’accertamento delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Tuttavia, i Carabinieri del NIL hanno rilevato un sospetto andirivieni proprio nei pressi dei loro uffici, dove sorge un’area dismessa dalla quale entrava ed usciva spesso il 35enne.  

A fronte della situazione, è stata avviata una mirata attività di osservazione in modalità “discreta”, sviluppata in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Catania-Ognina e il Nucleo Radiomobile di Catania, che ha consentito di monitorare i movimenti dell’uomo e di predisporre un intervento coordinato.

Al momento più opportuno, i militari dell’Arma hanno dato il via al blitz, bloccando e mettendo in sicurezza il sospettato mentre stava uscendo dal rudere con una busta tra le mani. 

Sorpreso per quell’intervento che, probabilmente non si aspettava, il 35enne ha lasciato cadere in terra la busta che, però, è stata subito recuperata dai Carabinieri: all’interno c’era quasi 1chilogrammo di hashish, suddiviso in dosi pronte per lo spaccio al dettaglio.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degliarresti domiciliari.

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