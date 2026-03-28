Sequestrato ambulatorio medico abusivo: due denunce

Nei giorni scorsi, la Procura distrettuale di Messina ha richiesto al GIP del locale Tribunale, la convalida del sequestro preventivo d’urgenza di un ambulatorio medico abusivo attivato all’interno d i una farmacia, situata nella zona nord della città metropolitana di Messina, a seguito di controlli esperiti da personale Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Catania. Il GIP ha emesso in conformità la convalida e il contestuale

decreto d i sequestro preventivo.

Dall’ispezione è emerso che un locale, formalmente registrato nelle

planimetrie ufficiali come semplice “disimpegno”, era stato trasformato i n

un ambulatorio medico stabile. All’interno venivano somministrate terapie

complesse – tra cui farmaci antitumorali, trattamenti ormonali e cure per

diabete e obesità – senza alcuna autorizzazione sanitaria e, soprattutto,

senza la presenza d i medici o infermieri, uniche figure abilitate a tali pratiche.

Nel corso dell’operazione, sono stati rinvenuti numerose confezioni di medicinali ad alto costo già utilizzate, prova della frequente attività clinica svolta nei locali non a norma.

Per i fatti riscontrati, sono stati iscritti nel registro degli indagati per i reati

348 (Esercizio abusivo di una professione) e 378 (Favoreggiamento personale) c.p. il direttore tecnico della farmacia e uno dei legali rappresentanti della società di gestione.