Raffadali si ferma per ricordare Antonella Ferro, il padre: “lo Stato ci ha abbandonati tutti”





Raffadali ieri ha ricordato Antonella Ferro, la studentessa uccisa a 18 anni dall’ex fidanzato con tre coltellate. Il delitto avvenne sotto l’abitazione della ragazza.

Nella serata di ieri prima si è svolta una messa nella Chiesa S. Giacinto G. Ansalone e poi una fiaccolata fino al Largo Antonella Ferro, in Via Porta Agrigento, dove è stata scoperta dal sindaco Silvio Cuffaro e dei genitori di Antonella un’installazione per ricordare la ragazza e per ricordare tutte le vittime di violenza.

“Lo Stato ci ha abbandonati tutti. Ci vuole una legge seria, una leggera severa, che punisca chi fa del male. Ringrazio il sindaco e tutti quelli che hanno contributo a questo momento affinché il ricordo di mia figlia e di altre vittime non venga dimenticato”, ha detto il padre di Antonella Ferro.