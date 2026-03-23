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Raffadali si ferma per ricordare Antonella Ferro, il padre: “lo Stato ci ha abbandonati tutti”

La giovane venne uccisa a 18 anni dall’ex fidanzato con tre coltellate.

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione



Raffadali ieri ha ricordato Antonella Ferro, la studentessa uccisa a 18 anni dall’ex fidanzato con tre coltellate. Il delitto avvenne sotto l’abitazione della ragazza.
Nella serata di ieri prima si è svolta una messa nella Chiesa S. Giacinto G. Ansalone e poi una fiaccolata fino al Largo Antonella Ferro, in Via Porta Agrigento, dove è stata scoperta dal sindaco Silvio Cuffaro e dei genitori di Antonella un’installazione per ricordare la ragazza e per ricordare tutte le vittime di violenza.
“Lo Stato ci ha abbandonati tutti. Ci vuole una legge seria, una leggera severa, che punisca chi fa del male. Ringrazio il sindaco e tutti quelli che hanno contributo a questo momento affinché il ricordo di mia figlia e di altre vittime non venga dimenticato”, ha detto il padre di Antonella Ferro.

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