burgio

Raid nelle campagne dell’Agrigentino, tagliati 35 alberi di ulivo nel terreno di un commerciante

Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 3 mila euro. Al via le indagini dei carabinieri della locale Stazione

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

Trentacinque alberi di ulivo sono stati tagliati e danneggiati da ignoti malviventi in un fondo agricolo di proprietà di una pensionata e del figlio commerciante a Burgio, nell’Agrigentino.

Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte tra mercoledì’ e giovedì, lontani da occhi indiscreti. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 3 mila euro. Al via le indagini dei carabinieri della locale Stazione. 

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