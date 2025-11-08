PRIMO PIANO

Rapina a mano armata in una sala giochi a San Giovanni Gemini, arrestato 33enne

Ha mostrato alla dipendente della sala giochi il calcio di una pistola e si era fatto consegnare circa 100 euro

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Cammarata hanno arrestato a Palermo un uomo ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa poche ore prima a San Giovanni Gemini. L’arrestato, un 33enne residente nel centro montano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato, quindi condotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La rapina era stata consumata intorno alle 3 del mattino in una sala giochi, dove un individuo con il volto parzialmente travisato aveva fatto irruzione e, mostrando alla dipendente il calcio di una pistola infilata nella cintura, si era fatto consegnare circa 100 euro in contanti prima di allontanarsi a piedi per le vie del centro abitato.

Le immediate indagini avviate dai Carabinieri hanno consentito, nel giro di poche ore, di ricostruire le fasi della rapina e il percorso di fuga del presunto autore. L’analisi dei filmati di videosorveglianza, unita alla conoscenza del territorio, ha permesso di localizzare l’uomo nel capoluogo siciliano e di procedere al suo arresto.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Casa dello spaccio a Canicattì, indagata ai domiciliari e tutti gli altri in carcere 
Agrigento

Non comunica nominativi degli ospiti, denunciata titolare di un b&b
Spettacoli

E’ morto Peppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto noto di Sanremo
Ultime Notizie

Aiuta un anziano a prelevare del denaro e poi scappa con i soldi: denunciato
Agrigento

Maltempo, prosegue l’allerta gialla per la Sicilia
Lampedusa

Migranti: 3 sbarchi con 170 persone a Lampedusa