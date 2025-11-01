Rapina a mano armata in una sala giochi a Cammarata, portati via 150 euro 

Si presenta in una sala giochi armato di pistola e con il volto travisato e, dopo aver intimato alla cassiera di consegnare i soldi, è fuggito via con circa 150 euro. Una rapina a mano armata è stata messa a segno nel centro di Cammarata.

Il bandito è entrato in azione poco prima della chiusura dell’attività commerciale. Con una pistola ha minacciato la dipendente della sala giochi facendosi consegnare il denaro. Poi la fuga. Non è escluso che ad attenderlo fuori ci fosse un complice. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e dare un volto al responsabile.