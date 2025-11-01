Apertura

Rapina a mano armata in una sala giochi a Cammarata, portati via 150 euro 

Una rapina a mano armata è stata messa a segno nel centro di Cammarata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si presenta in una sala giochi armato di pistola e con il volto travisato e, dopo aver intimato alla cassiera di consegnare i soldi, è fuggito via con circa 150 euro. Una rapina a mano armata è stata messa a segno nel centro di Cammarata.

Il bandito è entrato in azione poco prima della chiusura dell’attività commerciale. Con una pistola ha minacciato la dipendente della sala giochi facendosi consegnare il denaro. Poi la fuga. Non è escluso che ad attenderlo fuori ci fosse un complice. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e dare un volto al responsabile. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Identità e cittadinanza, la mostra di Martina Sagona all’ex carcere San Vito di Agrigento
Politica

Cambiano e Adorno (M5S): “La salute non può essere terreno di equilibri politici”
Caltabellotta

Droga tra Menfi e Caltabellotta, due condanne 
Agrigento

San Leone, vigili sequestrano panineria ambulante e multano “furbetti” del parcheggio 
Apertura

La mafia a tre teste (Operazione Hydra) passa da Canicattì: i verbali del pentito William Cerbo
Apertura

Rapina a mano armata in una sala giochi a Cammarata, portati via 150 euro 