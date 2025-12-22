Rapina negozio e ferisce commesso, incastrato da Dna

E’ stato incastrato dal Dna un pluripregiudicato marsalese autore di una rapina a mano armata compita l’8 settembre scorso in una punto vendita di prodotti surgelati della citta’. Si tratta di un 48enne, che, impugnando delle forbici, con il volto coperto da uno scaldacollo forato a livello di occhi, naso e bocca, dopo aver fatto ingresso all’interno della gelateria, si era diretto verso la cassa e intimato alla commessa di dargli il denaro. Sia la donna sia un altro dipendenti del punto vendita si sono opposti e ne e’ nata una colluttazione, nella quale il dipendente e’ rimasto ferito. Il rapinatore e’ poi riuscito a impossessarsi dei soldi ed e’ fuggito. I poliziotti del commissariato di Marsala, dopo aver acquisito le testimonianze e aver analizzato le videoregistrazioni prodotte dalle telecamere di sorveglianza installate nel locale hanno perlustrato la zona e trovato, abbandonati in un terreno coltivato ad uliveto, gli indumenti presumibilmente indossati dall’individuo e anche le forbici, con la punta ancora intrisa di tracce di sangue. Successivamente, l’analisi del Dna estrapolato dal materiale repertato dagli investigatori ha rivelato una corrispondenza con il profilo genetico del sospettato, individuo gia’ censito nella Banca dati nazionale del Dna, gia’ con plurime pendenze giudiziarie e condanne penali definitive per reati contro l’incolumita’ personale, violazioni in materia di stupefacenti, e anche per precedenti, altre, rapine aggravate. L’uomo e’ stato arrestato.