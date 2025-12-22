Sant'Angelo Muxaro

Sant’Angelo Muxaro, il consiglio comunale approva bilancio di previsione 2026/28

La nota di ringraziamento del sindaco Tirrito

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Consiglio Comunale di Sant’Angelo Muxaro ha approvato all’unanimità il Bilancio di Previsione 2026–2028.“Un risultato importante, che esprime senso di responsabilità, unità istituzionale e attenzione concreta al futuro della nostra comunità. Il bilancio è uno strumento fondamentale: significa programmazione, stabilità e capacità di dare risposte ai bisogni dei cittadini, guardando allo sviluppo del nostro paese con serietà e visione”, dichiara il sindaco Angelo Tirrito che ringrazia “tutto il Consiglio Comunale per il clima di collaborazione e per il voto unanime, segno di condivisione degli obiettivi e delle scelte compiute nell’interesse esclusivo di Sant’Angelo Muxaro. Un ringraziamento particolare va anche all’Ufficio Ragioneria, guidato da Rag. Calogero Zuccarello per il lavoro puntuale, competente e rigoroso che ha permesso di arrivare a questo traguardo, garantendo equilibrio finanziario e rispetto delle norme. Continuiamo a lavorare con impegno, trasparenza e determinazione, per costruire insieme il futuro di Sant’Angelo Muxaro”, ha concluso il primo cittadino.

