Rapina passante e tenta di prelevare con la sua carta in banca: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane trapanese, ritenuto l’autore di una rapina messa a segno in città lo scorso 25 maggio. La vittima, un 38enne, stava tornando a casa in sella a una bici quando ha incrociato un giovane su una bicicletta che procedeva in senso opposto e che si sarebbe lanciato in velocità contro la vittima, facendola cadere a terra e strappandole il borsello che aveva addosso con il portafogli, per poi fuggire. Il rapinatore avrebbe poi cercato nei minuti successivi di prelevare denaro dal più vicino sportello Atm utilizzando il bancomat della vittima, senza però riuscirci.

Gli investigatori della Squadra mobile di Trapani, attraverso le dichiarazioni della vittima e, soprattutto, la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza cittadina e dalle telecamere installate in corrispondenza dello sportello bancomat, sono riusciti a identificare il presunto autore della rapina.

Il giovane, con numerosi precedenti, su ordinanza del gip di Trapani, è stato arrestato e sottoposto alla custodia cautelare in carcere per rapina e utilizzo indebito di carta di credito.