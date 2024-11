Rassegna stampa TeatrAnima, in scena “Il mostro”

Secondo appuntamento con la rassegna teatrale 2024/2025 “Mariuccia Linder”, dell’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento. Venerdì 22 e sabato 23 novembre, alle ore 17:30, nella sala del Teatranimahub, il nuovo centro culturale realizzato dalla Associazione Culturale TeatrAnima all’interno dell’ex Istituto Salesiani di Via Oblati 96 Agrigento, andrà in scena “Il mostro” – Studio teatrale da “Ferite a morte” di Serena Dandini (Rizzoli 2013). In scena Ida Agnello, Lucia Albini, Mariateresa Alcoraci, Lia Cipolla, Antonella Danile, Alessia Di Santo, Lina Gueli, Stefania Maccarrone, Zaira Picone, Marcella Rizzo, Elisabetta Ruggeri e Salvo Preti.

L’adattamento dei testi e la regia, sono di Salvatore Di Salvo, direttore artistico dell’Associazione Culturale TeatrAnima.

La pièce contro il femminicidio, già andata in scena nel 2019 con successo di critica e pubblico, ha avuto numerosi premi e riconoscimenti: 1° Premio Social alla V edizione (2019) del “Concorso Nazionale Portici in Teatro” – Portici (NA), Premio speciale “Nuccio Pappalardo” quale “Migliore interprete under 30” a Federica Piazza – Premio regionale Ulisse 2019 – Federazione Italiana Teatro Amatori, Premio “Mascherone d’oro 2019” AICS a Salvatore Di Salvo per la “Migliore regia” e a Zaira Picone come “Migliore attrice non protagonista”, Premio Regionale Città Di Castelbuono (2021), quale “Migliore lavoro teatrale” su una rosa di 116 concorrenti provenienti da tutta la Sicilia.

Ingresso (contributo associativo) € 8,00 – Info 3270044269