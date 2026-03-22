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Referendum: in crescita l’affluenza ai seggi; Agrigento non più ultima

A livello provinciale, la percentuale più alta si registra a Messina, dove ha votato il 31,01%

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

E’ notevolmente migliorata l’affluenza in Sicilia per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Alle ore 19 di oggi, ha votato il 28,91% degli aventi diritto, secondo i dati ufficiali aggiornati dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno.

A livello provinciale, la percentuale più alta si registra a Messina, dove ha votato il 31,01% degli elettori. Seguono Palermo 30,66%; Ragusa 29,80%; Catania con il 28,80%; Siracusa 28,42%; Trapani 28,11%; Enna 26,19%; Agrigento lascia l’ultima posizione rispetto ai dati delle ore 12 con il 24,92%. Fanalino di coda Caltanissetta con il 23,28%.

Il dato nazionale è questo: 38,46%

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