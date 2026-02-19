Ribera, precipita da 7 metri e rimane gravemente ferito: 45enne in prognosi riservata

Un uomo di 45 anni di nazionalità rumena, ma residente a Ribera, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa sette metri mentre stava effettuando lavori di potatura in contrada Magone. Lanciato l’allarme sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai Carabinieri, è atterrato un elisoccorso che ha trasferito l’uomo, con una brutta ferita alla testa, all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. La prognosi è riservata. Al via le indagini da parte dei militari della locale tenenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.