Ribera, precipita da 7 metri e rimane gravemente ferito: 45enne in prognosi riservata

L’uomo ha battuto la testa dopo una caduta violenta mentre effettuava lavori di potatura

Un uomo di 45 anni di nazionalità rumena, ma residente a Ribera, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa sette metri mentre stava effettuando lavori di potatura in contrada Magone. Lanciato l’allarme sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai Carabinieri, è atterrato un elisoccorso che ha trasferito l’uomo, con una brutta ferita alla testa, all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. La prognosi è riservata. Al via le indagini da parte dei militari della locale tenenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

