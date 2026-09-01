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Ribera, scontro tra un furgone e un’auto: un ferito

Secondo le prime informazioni il bilancio è di un ferito

Pubblicato 21 ore fa
Da Irene Milisenda

Grave incidente stradale a Ribera sulla Strada provinciale 57. Secondo le prime informazioni a scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un furgone contro un’auto; quest’ultima dopo il forte impatto è uscita fuori strada. Il bilancio è di un ferito; si tratta di un anziano,, 84enne, a bordo dell’utilitaria, trasportato all’ospedale di Sciacca, con varie ferite. Non versa in condizioni gravi di salute.

Sul posto lanciato l’allarme due squadre di Vigili del Fuoco del distaccamento di Sciacca, i sanitari del 118, ed è anche atterrato un elisoccorso. Presenti anche i Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

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