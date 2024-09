Rifiuti abbandonati nel centro storico di Agrigento, triste ricordo per i turisti

Brutte cartoline da Agrigento. Questa volta a segnalarci il problema di un cumulo di rifiuti abbandonati in via San Francesco d’Assisi, a pochi passi dalla via Atenea, non sono i residenti, ma sono dei turisti, che per raggiungere il loro B&b, da giovedì e fino a stamattina (giorno della loro partenza) hanno dovuto percorrere quella stradina del centro storico tra i rifiuti e immersi in un odore a dir poco nauseabondo.

“Come residenti della zona facciamo un appello alle ditte e all’amministrazione per risolvere il problema, magari mettendo telecamere o più cestini in zona, ma facciamo anche un appello al buon senso e al rispetto dell’ambiente in cui viviamo alle persone che si comportano in questa maniera”, ci dice uno dei residenti che, con delle foto, ci mostra anche come si sveglia puntualmente la via Pirandello durante il weekend, con bottiglie di birra, cartacce piene di olio, bicchieri, abbandonati lungo la via, in assenza di cestini.

“Come ditte, avevano spiegato in una nota stampa Iseda e Sea, ribadiamo che le nostre due squadre di operatori ecologici che si occupano proprio di raccogliere questo tipo di rifiuti, fanno del loro meglio per ripulire anche dove alcune persone lasciano la propria spazzatura senza rispetto per il nostro lavoro e senza riguardo verso gli agrigentini che fanno una corretta differenziata. Purtroppo, questo fenomeno non si riesce a debellare nonostante l’impegno che come ditte e come Comune di Agrigento, mettiamo per tamponare anche il malcostume di pochi che è comunque sufficiente a dare una brutta immagine di alcune zone della città”.