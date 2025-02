Rifiuti e indumenti abbandonati lungo la via degli Angeli, la denuncia del comitato

Il “Comitato Gioeni”, segnala lo stato di degrado in cui versa la via degli angeli, ad Agrigento, in conseguenza dei tanti rifiuti abbandonati lungo la strada. “Per effetto dei ritardi nella raccolta e dello scarso senso civico di alcuni cittadini, indumenti ed anche rifiuti ingombrati, occupano buona parte del marciapiede. Tenuto conto che ciò comporta problemi igienico-sanitari, inaccessibilità della parte pedonale e scarso decoro della via, chiediamo al Comune di adoperarsi per risolvere la questione”, si legge nella nota.