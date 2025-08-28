Rifiuti non differenziati correttamente, sanzione per due condomini

Proliferano le discariche abusive a cielo aperto ad Agrigento. Questa volta sono gli stessi residenti di due condomini, uno in via Lizzi al Villaggio Mosè e l’altro in via Imera, ad essere stati multati dal Comune perchè non hanno differenziato i rifiuti correttamente.

Nei giorni scorsi la polizia locale aveva intimato a entrambi i condomini di ripristinare lo stato dei luoghi entro cinque giorni dalla notifica del verbale, avvenuta il 20 agosto 2025. Tuttavia, una successiva verifica effettuata quest’oggi ha accertato che i rifiuti erano ancora presenti.

Di conseguenza, il Comune ha ordinato a entrambi i condomini di versare anticipatamente un importo di 550 ciascuno che servirà per il servizio straordinario di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti.