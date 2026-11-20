Grave incidente domestico a Siracusa. Un uomo è rimasto ferito a un piede mentre era impegnato in alcuni lavori all’interno del proprio garage. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato coinvolto nell’incidente l’utilizzo di una motozappa.

Sul posto sono giunti il personale del 118, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Considerate le condizioni dell’uomo, si è reso necessario il trasferimento tramite elisoccorso, atterrato nella zona della Pizzuta, nei pressi di via Braille. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, il ferito è stato trasferito in elicottero in un centro specializzato di Catania per ricevere le cure necessarie.