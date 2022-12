Risparmiare sulla bolletta: 3 consigli da seguire

Le bollette della luce e del gas in questo periodo sono diventate una delle preoccupazioni più grandi delle famiglie italiane. Ridurre i consumi è possibile, bisogna solamente fare più attenzione agli sprechi e cambiare alcune abitudini quotidiane.

Risparmiare è semplice se si mettono in atto dei piccoli accorgimenti, come ad esempio: abbassare di un grado il riscaldamento della nostra abitazione, usare gli elettrodomestici in modo intelligente, non lasciare i dispositivi elettronici in stand-by, installare delle lampadine a LED, trovare un fornitore di energia che proponga una tariffa conveniente.

Ecco da dove cominciare per riuscire a risparmiare.

Cambiare fornitore

Il mercato dell’energia è pieno di aziende fornitrici che propongono tariffe e offerte in grado di accontentare ogni necessità: dalla tariffa bi-oraria indicata per chi usa di più la corrente durante la sera a quella mono-oraria per chi invece ha un consumo di energia continuo.

Oppure si possono scegliere le forniture da fonti rinnovabili o le tariffe a prezzo fisso per 24 mesi, senza doversi più preoccupare degli aumenti del mercato dell’energia. Inoltre in base ai vari periodi dell’anno, ci sono sempre nuove offerte convenienti.

La scelta è ampia, di conseguenza può essere molto utile informarsi prima di cambiare fornitore, leggendo le opinioni e le esperienze dei clienti, come ad esempio le recensioni sulle offerte Iren, in modo da capire il tipo di servizio, la convenienza, ma anche che tipo di assistenza e servizi accessori sono attivi.

Ridurre gli sprechi

Per ridurre gli sprechi ci sono alcune piccole accortezze da adottare nella vita di tutti i giorni, come mettere sempre il coperchio sulla pentola in modo che l’acqua possa bollire prima e il cibo si cuocia più rapidamente. Si può anche provare la cottura passiva, ovvero spegnere il fornello quando mancano pochi minuti alla fine della cottura.

Per riscaldare piccole porzioni è preferibile il forno a microonde, invece del fornello. Se invece occorre preparare cibi che necessitano di una cottura lunga, l’ideale è usare una pentola a pressione che riduce i tempi di preparazione.

È consigliabile poi staccare dalla presa della corrente tutte gli elettrodomestici terminato l’uso, in modo che la spia rossa dello stand-by non rimanga accesa. È consigliabile inoltre scegliere delle lampadine a LED, che consumano poco e durano a lungo.

Per la doccia è meglio usare meno acqua e abbassare di almeno un grado l’abituale temperatura impostata sul termostato del sistema di riscaldamento. Infine, anche per l’impianto dell’aria condizionata vale lo stesso discorso di non esagerare con il livello di raffreddamento.

Usare meglio gli elettrodomestici

La cosa migliore sarebbe utilizzare soltanto apparecchiature ad alta efficienza, che possiedono una classe energetica A e che siano dotate di tecnologie intelligenti, come la funzione di autoregolazione per il risparmio energetico o la modalità ECO.

È bene utilizzare gli elettrodomestici, come la lavatrice, la lavastoviglie e l’asciugatrice, a pieno carico e a basse temperature; in questo modo si ridurranno gli utilizzi e diminuiranno i consumi.

Nel frigo è preferibile inserire solo cibi a temperatura ambiente e non troppo caldi, è consigliato poi mantenerlo ordinato per permettere la corretta circolazione dell’aria e migliorare le performance e togliere periodicamente le incrostazioni di ghiaccio che si formano all’interno del congelatore.

Il forno più indicato è quello combinato; per chi non lo possiede è possibile ottenere lo stesso meccanismo di cottura, alternandolo con il fornello a gas.

Ecco dimostrato che contenere il caro bolletta è più semplice di quanto possa sembrare in apparenza, bisogna solo sapere quali accorgimenti prendere.