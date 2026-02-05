Rissa con coltellate in via Atenea, assolto 36enne 

Il giudice del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera, ha disposto l’assoluzione – per non aver commesso il fatto – nei confronti di Youcef Boudinar, 36 anni, algerino, residente da tempo nella Città dei templi.

L’imputato, difeso dall’avvocato Valentina Riccobene, era finito a processo con l’accusa di lesioni aggravate. La vicenda risale al settembre 2024.

Il trentaseienne era accusato di aver picchiato e colpito con tre coltellate – una ad un braccio e due al costato – un connazionale al culmine di una lite avvenuta lungo via Atenea. Al termine del dibattimento il tribunale ha assolto l’imputato con la formula “per non aver commesso il fatto”.