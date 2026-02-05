Agrigento

Rissa con coltellate in via Atenea, assolto 36enne 

La vicenda risale al settembre 2024 quando in una rissa in via Atenea un uomo venne ferito con tre coltellate

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Il giudice del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera, ha disposto l’assoluzione – per non aver commesso il fatto – nei confronti di Youcef Boudinar, 36 anni, algerino, residente da tempo nella Città dei templi.

L’imputato, difeso dall’avvocato Valentina Riccobene, era finito a processo con l’accusa di lesioni aggravate. La vicenda risale al settembre 2024.

Il trentaseienne era accusato di aver picchiato e colpito con tre coltellate – una ad un braccio e due al costato – un connazionale al culmine di una lite avvenuta lungo via Atenea. Al termine del dibattimento il tribunale ha assolto l’imputato con la formula “per non aver commesso il fatto”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Truffa ai danni della Tua? L’azienda impugna le assoluzioni e chiede 45mila euro a sei autisti 
Apertura

“I furbetti del cartellino a Favara”, il Comune sarà parte civile nel processo ai dipendenti 
Ultime Notizie

8,4 milioni davanti alla finale: perché ad Agrigento la Champions è l’evento più atteso
Ultime Notizie

Double down nel blackjack, regole, strategia e consigli
Ragusa

Neonata morta in braccio alla mamma, disposta autopsia 
Ragusa

Picchia il figlio di 5 anni provocandogli fratture a gambe e braccia, condannato
banner italpress istituzionale banner italpress tv