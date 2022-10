Ritorna la Concert band Mosel valley: oggi concerto al Museo Griffo

Oggi alle ore 18,00 nel Museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento l’orchestra tedesca “International Mosel valley concert band” diretta dal maestro Florian Weber proveniente dalla città di Saarburg della regione della Renania eseguirà un concerto di prestigiosi brani di George Gershwin, Ennio Morricone, Hans Zimmer ed altri ancora.

L’orchestra è stata formata nel 2012, è composta nella sua massima formazione da sessanta musicisti e ha al suo attivo numerose tournee estere con esecuzioni a Bangkok, a Torino, a Schladming in Austria, a Manchester in Gran Bretagna e a Berlino.

Quest’anno, dopo il periodo pandemico e la ripresa dell’attività concertistica, la “International Mosel valley concert band” ha scelto per la tournee del 2022 la Sicilia e in particolare le città di Agrigento e Licata. Una conferma di come il nostro territorio riesca ad attrarre oltre che nell’ambito turistico anche culturale.

Per questo prestigioso evento si esibisce con un organico orchestrale composto da quaranta musicisti nelle sezioni fiati e ritmica, e i brani che proporranno certamente non mancheranno di coinvolgere il pubblico presente

Il concerto eseguito ad Agrigento verrà replicato l’indomani alle ore 19.00 nell chiostro del Museo archeologico della Badia di Licata.

Enzo Abate, direttore organizzativo dell’Orchestra filarmonica Demetra con il coro Free melody Asd-Aps diretti dal maestro Antonio Cusumano, già presente negli anni passati come Orchestra e coro del Teatro Pirandello di Agrigento, conferma che la presenza dell’orchestra “International Mosel valley” con i concerti di Agrigento e Licata, darà spunto a possibili future iniziative culturali congiunte attraverso la messa in atto di un protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione di progettualità di bandi europei finalizzati ad un interscambio di esecuzioni concertistiche miranti a nuove opportunità formative in campo musicale.

Entrambi i concerti sono ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.