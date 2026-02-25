Porto Empedocle

Ritrovata dipendente comunale di Porto Empedocle, si è presentata alla polizia 

Un allontanamento volontario, dunque. La dipendente comunale ha espressamente chiesto di non divulgare il nome del Comune e di non essere più cercata

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione

Si è presentata spontaneamente in un comando di polizia in un comune siciliano dichiarando di stare bene ma di non voler essere più cercata. Rossana Gucciardo, la dipendente del comune di Porto Empedocle svanita nel nulla da qualche giorno, sta bene. Ed è questa la notizia più importante.

Cinque giorni fa aveva fatto perdere le sue tracce allontanandosi da Porto Empedocle. Era stata vista in compagnia di una donna per poi dirigersi verso Sciacca. Un allontanamento volontario, dunque. Nessun episodio allarmante o preoccupante. La centralinista ha espressamente chiesto di non divulgare il Comune in cui si è recata e di non essere più cercata.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Segrega l’ex fidanzata in casa e la picchia, arrestato per tentato femminicidio
Palermo

Si allacciano abusivamente alla rete elettrica, due arresti
Agrigento

Agrigento oggi in ginocchio da San Gerlando
di Gioacchino Schicchi

Centrodestra ancora spaccato, Gentile: “Mi hanno chiesto la disponibilità, ma auspico l’unità”
Naro

Naro, al via i lavori all’impianto di depurazione di Contrada Trinità
Ultime Notizie

Inizia con due rally la stagione agonistica per la scuderia RO racing
banner italpress istituzionale banner italpress tv