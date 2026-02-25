Ritrovata dipendente comunale di Porto Empedocle, si è presentata alla polizia 

Si è presentata spontaneamente in un comando di polizia in un comune siciliano dichiarando di stare bene ma di non voler essere più cercata. Rossana Gucciardo, la dipendente del comune di Porto Empedocle svanita nel nulla da qualche giorno, sta bene. Ed è questa la notizia più importante.

Cinque giorni fa aveva fatto perdere le sue tracce allontanandosi da Porto Empedocle. Era stata vista in compagnia di una donna per poi dirigersi verso Sciacca. Un allontanamento volontario, dunque. Nessun episodio allarmante o preoccupante. La centralinista ha espressamente chiesto di non divulgare il Comune in cui si è recata e di non essere più cercata.