S.P. 32 Cianciana- Ribera, l’associazione Ali partecipa alla protesta

L’Associazione ALI – Autonomie Locali Sicilia con sindaci e amministratori aderisce alla manifestazione di protesta e sarà presente Sabato 26 Febbraio 2022 al fianco del Cartello Sociale di Agrigento sulla S.P. 32 Cianciana- Ribera per rimarcare il totale stato di abbandono e la vergognosa condizione in cui versa la strada provinciale che collega l’area interna dei Sicani con il versante costiero nell’indifferenza delle istituzioni preposte.

“I comuni montani vivono una situazione infrastrutturale viaria drammatica più volte denunciata ed un isolamento non più tollerabile, scrive nella nota il presidente Ali, Francesco Cacciatore. In queste condizioni diventa difficile promuovere e coordinare lo sviluppo di un territorio con enormi potenzialità che oggi è costretto a fare i conti con decenni di promesse elettorali, proclami ed impegni non mantenuti. Auspichiamo un’unità di intenti delle Istituzioni sul territorio con la individuazione di risposte concrete e immediate, si rischia altrimenti di andare verso la morte economica di un territorio ed un ulteriore spopolamento col rischio di perdere ulteriori servizi essenziali alla collettività.”