S.Stefano Quisquina ricorda il 75° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani (1948-2023), la Carta più importante del mondo, scritta dopo due guerre mondiali e 70 milioni di morti per dire basta a tutti gli atti di barbarie e spingere l’umanità sulla via della pace. “In Piazza Vittoria e’ stata scoperta un’opera donata dall’artista Max Ferra (Massimo Ferrara) che ringraziamo per l’alto senso civico avuto nei confronti della comunità stefanese. La Giornata Internazionale dei Diritti Umani e’ una preziosa occasione per promuovere la cultura dei diritti e della responsabilità”, cosi il Sindaco Francesco Cacciatore.