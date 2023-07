Salvano uomo colpito da infarto, premiati due carabinieri a Comitini

Nel corso della cerimonia per il 163esimo anniversario della “Breccia di Comitini”, il primo cittadino Luigi Nigrelli ha premiato due carabinieri e un’infermiera che con il loro pronto intervento hanno salvato nei mesi scorsi la vita a un cittadino colto da infarto in strada.

Si tratta del Vice Brigadiere Giovanni Buonomo e dell’appuntato scelto Nicola Gerardo Caputi, con la seguente motivazione: «In servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Comitini, in data 08/04/2023, fedele ai compiti d’istituto e agli obblighi di solidarietà umana, mentre era in regolare servizio con un collega, allarmato dalle grida di alcuni passanti, notava riverso in strada un sessantenne cittadino comitinese colto da improvviso malore.

Intervenuto con determinazione e prontezza, insieme al collega e ad una infermiera professionale, trovatosi casualmente sul luogo, si è immediatamente adoperato per praticargli un massaggio cardiaco, fino all’intervento dell’ambulanza, contribuendo così a sottrarlo ad un infausto destino che sarebbe stato causato dall’arresto cardiaco. Fulgido esempio di senso del dovere.”

Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, il comandante provinciale dei carabinieri, col. Vittorio Stingo, sindaci e deputati regionali e nazionali.