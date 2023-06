San Leone, Mareamico: “il tubo della condotta che trasporta le fogne è scoperto”

“Negli scorsi mesi l’AICA ha provveduto a “rivestire” la condotta premente, che trasporta le fogne di San Leone, al depuratore di Sant’Anna.Questo tubo è famoso perché le mareggiate lo sballottolano e spesso ne provocano la rottura, con lo sversamento delle fogne in mare. Oggi il tubo è in queste condizioni: completamente scoperto ed orribile da vedere.Ma c’è di più: lungo la spiaggia affiorano tondini di ferro arrugginiti molto pericolosi.Abbiamo chiesto all’AICA di ricoprire con le pietre questo tubo ed eliminare tutti i pericoli, in attesa dello spostamento definitivo della condotta sulla strada”. Questa la nota-denuncia di Mareamico Agrigento.