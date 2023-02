Sciacca, finanziamenti per manutenzione in due scuole

Finanziati al Comune di Sciacca due progetti per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in due scuole: nel plesso San Giovanni Bosco del primo Circolo didattico Giovanni XXIII e nel plesso Montessori dell’istituto comprensivo Dante Alighieri. Ne dà notizia l’assessore all’Edilizia Scolastica e alla Pubblica Istruzione Salvatore Mannino.

Sono stati infatti notificati al Comune di Sciacca i decreti di finanziamento a firma del Dirigente dell’Ufficio Speciale per l’edilizia Scolastica e Universitaria della Regione Siciliana. Si tratta complessivamente di 60 mila euro, richiesti per eseguire interventi di manutenzione straordinaria delle scuole di Via Nastasi e Viale Siena.

“Si tratta – spiega l’assessore Mannino – di due dei progetti predisposti dall’Amministrazione comunale di Sciacca per ottenere il finanziamento dalla Regione Siciliana e mettere così in cantiere interventi di manutenzione delle scuole pubbliche cittadine di competenza comunale e rendere gli edifici sempre più efficienti per gli studenti, i docenti e tutto il personale scolastico”.

L’assessore Mannino comunica, infine, che da giorni è stata riattivata la caldaia nella scuola Sant’Agostino del Viale della Vittoria, dopo l’intervento di riparazione fatto eseguire dall’Amministrazione comunale.