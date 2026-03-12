PRIMO PIANO

Sciacca, rimane intrappolato tra i rami di una palma: messo in salvo dai Vigili del fuoco

Tanta paura per l'uomo che è rimasto in bilico ad un'altezza di circa dieci metri

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Durante un intervento di potatura all’interno del giardino di una villetta privata, un uomo di Sciacca, è rimasto improvvisamente intrappolato tra i rami di una grande palma, senza più riuscire a liberarsi. Il potatore si trovava a circa dieci metri di altezza e la sua posizione, in equilibrio sul tronco e sostenuto soltanto da alcuni rami, appariva estremamente instabile.

Impossibilitato a muoversi e visibilmente spaventato, l’uomo ha dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco, che, dopo aver messo in sicurezza l’area, con un’autoscala sono riusciti a raggiungerlo e a liberarlo dai rami che lo tenevano bloccato. Sul posto anche il personale sanitario 118 che ha prestato le cure necessarie all’uomo. Fortunatamente non ha riportato nessuna ferita, ma solo tanta paura.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Sal Da Vinci in concerto il 30 luglio ad Agrigento alla Live Arena
Ultime Notizie

Agrigento, il Movimento 5 Stelle rilancia la propria presenza: Filippo Pellitteri riferimento cittadino
Apertura

Il boss Vetro intercettato: “L’ho fatto entrare in massoneria, gli ho fatto conoscere la politica”
Enna

Storia a lieto fine: neonata prematura sottoposta a intervento delicato al cuore
Agrigento

Mandorlo in Fiore, questa sera “Petali di Moda” e Street Folk Fest nel cuore di Agrigento
Agrigento

Agrigento si prepara a festeggiare San Giuseppe: il programma
banner italpress istituzionale banner italpress tv