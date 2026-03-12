Sciacca, rimane intrappolato tra i rami di una palma: messo in salvo dai Vigili del fuoco

Durante un intervento di potatura all’interno del giardino di una villetta privata, un uomo di Sciacca, è rimasto improvvisamente intrappolato tra i rami di una grande palma, senza più riuscire a liberarsi. Il potatore si trovava a circa dieci metri di altezza e la sua posizione, in equilibrio sul tronco e sostenuto soltanto da alcuni rami, appariva estremamente instabile.

Impossibilitato a muoversi e visibilmente spaventato, l’uomo ha dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco, che, dopo aver messo in sicurezza l’area, con un’autoscala sono riusciti a raggiungerlo e a liberarlo dai rami che lo tenevano bloccato. Sul posto anche il personale sanitario 118 che ha prestato le cure necessarie all’uomo. Fortunatamente non ha riportato nessuna ferita, ma solo tanta paura.