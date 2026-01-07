Sciopero del 9-10 gennaio, aerei e treni fermi per 24 ore

Sicilia

Il 2026 inizia all’insegna degli scioperi: venerdì 9 e sabato 10 gennaio segnano due giornate nere per i trasporti con disagi diffusi a livello nazionale nel settore aereo, ferroviario e del trasporto pubblico

Dalle ore 21:00 di venerdì 9 alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio 2026, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Il giorno successivo sarà quello in cui si sentiranno appieno gli effetti dello sciopero ferroviario avviato la sera prima. L’astensione di 8 ore del personale RFI coinvolto nella manutenzione delle infrastrutture e nella gestione della circolazione avrà ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in tutta Italia.I viaggiatori devono prepararsi a soppressioni e ritardi su tutte le linee, sia regionali che ad alta velocità.È fortemente raccomandato consultare gli avvisi di TrenitaliaItalo e degli altri operatori regionali prima di recarsi in stazione.

E sempre nella giornata di giorno 9 incroceranno le braccia per 24 ore le hostess e gli steward di easyJet, mentre il personale di Vueling si fermerà per 8 ore, dalle 10 alle 18. A questi si aggiungono i lavoratori di Assohandlers, fermi dalle 13 alle 17, e il personale di Swissport Italia e degli altri operatori di handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, con uno stop di un’intera giornata. Le conseguenze potrebbero riguardare check-in, imbarchi e gestione dei bagagli, con cancellazioni e ritardi a catena.

