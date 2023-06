Sclerosi multipla, i monumenti dei Monti Sicani s’illuminano di rosso

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, i Comuni di San Giovanni Gemini, Cammarata, Bivona e Santo Stefano di Quisquina hanno aderito all’iniziativa di sensibilizzazione PortAIts promossa dall’AISM, illuminando di rosso alcuni monumenti.

“L’obiettivo di questa Giornata Mondiale 2023 è più che mai contribuire a creare conoscenza e consapevolezza su questa malattia, dice il presidente della Sezione AISM di Agrigento. Per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica durante la Settimana Nazionale si terranno incontri, manifestazioni ed eventi organizzati in tutta Italia per parlare di qualità di vita delle persone con sclerosi multipla e dei loro caregiver, tutela dei loro diritti e l’importanza della ricerca scientifica”.

Tra i monumenti illuminati il Teatro Andromeda dove lo scultore Lorenzo Reina oggi accanto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha deciso che parte del ricavato dei biglietti d’ingresso sarà devoluto proprio all’Aism.