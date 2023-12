Scontro frontale tra due auto, un morto e un ferito

Incidente mortale sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea”, dove il traffico è provvisoriamente bloccato al km 44,500, a Paternò, nel Catanese. Coinvolte due auto, che si sono scontrate frontalmente. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che nell’impatto una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita. Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.