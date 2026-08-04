Naro, entra in giunta l’architetto Bordonaro

La Giunta Municipale di Naro è al completo. Questa mattina il sindaco Milco Dalacchi ha ufficialmente nominato il nuovo Assessore del Comune di Naro. Si tratta dell’architetto Silvio Bordonaro, al quale sono state attribuite le deleghe a: Spettacolo, Promozione del Turismo, Sport, Politiche Giovanili e Rapporti con le Associazioni

Con questo nuovo ingresso si completa la squadra di governo della città, pronta a proseguire con ancora maggiore impegno il lavoro intrapreso per la crescita e lo sviluppo di Naro.

“Sono certo, dichiara il primo cittadino, che l’Assessore Bordonaro saprà mettere a disposizione della nostra comunità la propria competenza, la propria esperienza e il proprio entusiasmo, lavorando in piena sinergia con tutta l’Amministrazione comunale. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nell’interesse esclusivo della nostra comunità”.