Scontro tra due moto, morti due ragazzi di 17 e 21 anni 

E’ di due giovani morti e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera a Palermo in via Duca degli Abruzzi. Le vittime sono Gabriel Aliberti di 17 anni e Alessandro Lopriore di 21 anni, entrambi di Palermo. Ferito un terzo giovane, di 16 anni.

Inutili i soccorsi, i due giovani sono morti sul colpo. Sono arrivate sul luogo dell’incidente quattro ambulanze e gli agenti della polizia municipale. La strada è stata chiusa per effettuare i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter guidato da Aliberti procedeva verso Pallavicino quando si è scontrato con quello di Lopriore che portava dietro il sedicenne. Probabilmente i due stavano tentando di superare sulla sinistra una Bmw Gt, nonostante la presenza della doppia striscia continua, ma si sono trovati improvvisamente davanti l’altra moto.

L’impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo ai due giovani che sono morti sul colpo. Tra le possibili cause ci sarebbero l’alta velocità e la disattenzione di un sorpasso azzardato: saranno i rilievi a chiarire le cause del frontale.