Edilizia scolastica e sicurezza negli Istituti superiori, la delegazione studentesca incontra il presidente Pendolino

Proficuo incontro presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Agrigento tra il Presidente Giuseppe Pendolino ed una delegazione dell’Unione Studenti Agrigento composta da Rosario Lentini, Ruben Alletto, Giulio Tortorici, Elia Totorici e Maroua Lombardo. L’incontro è stato finalizzato ad avviare un confronto istituzionale sui temi dell’edilizia scolastica e della sicurezza negli istituti superiori della provincia.

La delegazione studentesca ha presentato una relazione dettagliata sullo stato di alcune scuole superiori di proprietà dell’Ente, evidenziando criticità strutturali e interventi di manutenzione straordinaria. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, Michelangelo Di Carlo, Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Maria Antonietta Testone, Dirigente del Settore Istruzione fornendo chiarimenti al confronto tecnico e amministrativo.

Il Presidente Pendolino ha sottolineato l’importanza di riavviare un dialogo costante con il mondo studentesco, soprattutto dopo il lungo periodo di commissariamento dell’Ente. Ha, altresì, ribadito che la sicurezza degli edifici scolastici rappresenta un asse prioritario dell’azione amministrativa evidenziando la volontà di raccogliere le istanze provenienti da tutti gli istituti superiori del territorio provinciale.Il Presidente ha comunicato che, con l’assestamento di bilancio 2025, sono stati destinati 4 milioni di euro all’edilizia scolastica. Le gare d’appalto sono state aggiudicate lo scorso 23 gennaio e nel mese di marzo avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria negli istituti di competenza del Libero Consorzio.Grazie a un ribasso d’asta del 30%, le risorse disponibili sono aumentate fino a circa 5 milioni di euro, consentendo un ulteriore reinvestimento nel settore dell’edilizia scolastica.

Durante l’incontro è stata affrontata anche la situazione del Liceo Politi. È stato comunicato che l’Istituto Foderà è stato ristrutturato e che, a breve, tutte le aule del Politi saranno trasferite in tale sede. Successivamente, l’Amministrazione procederà con la ristrutturazione dello storico edificio del Liceo Politi, situato nel centro storico di Agrigento. Il Presidente ha fissato un nuovo incontro per il mese di maggio invitando l’Unione Studenti a presentare una relazione completa sulle criticità di tutti gli istituti dell’agrigentino. Tale documentazione sarà funzionale alla stima delle ulteriori risorse da destinare all’edilizia scolastica in occasione del prossimo assestamento di bilancio.

L’incontro si è concluso con la conferma della piena disponibilità dell’Amministrazione al dialogo ed alla collaborazione, ribadendo l’impegno a garantire agli studenti ambienti scolastici sicuri e adeguati, nella consapevolezza che le giovani generazioni rappresentano il futuro del territorio e la futura classe dirigente.