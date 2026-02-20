Messina

In giro con tre panetti di hashish nel marsupio, arrestato

Fermato per un controllo è stato trovato con oltre 300 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti, una dose di cocaina, un bilancino di precisione e un coltello da potatura

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un 27enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Lipari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato per un controllo è stato trovato con oltre 300 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti, una dose di cocaina, un bilancino di precisione e un coltello da potatura. Droga e ‘attrezzatura’ erano custoditi nel marsupio che portava con sé. Lo stupefacente è stato sequestrato e per il 27enne è scattato l’arresto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia by Italpress

Donna cade in un dirupo nel Ragusano, tratta in salvo dai Vigili del Fuoco
Menfi

Menfi, scoppia incendio in una villetta: l’intervento dei Vigili del fuoco
Palermo

La truffa della “finta banca”, tre indagati
Messina

In giro con tre panetti di hashish nel marsupio, arrestato
Messina

Carnevale, Guardia di finanza sequestra oltre 45 mila prodotti non sicuri
Agrigento

Recupero urbano del quartiere Terravecchia, l’assessore Principato: “Lavori senza sosta”
banner italpress istituzionale banner italpress tv