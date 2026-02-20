In giro con tre panetti di hashish nel marsupio, arrestato

Un 27enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Lipari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato per un controllo è stato trovato con oltre 300 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti, una dose di cocaina, un bilancino di precisione e un coltello da potatura. Droga e ‘attrezzatura’ erano custoditi nel marsupio che portava con sé. Lo stupefacente è stato sequestrato e per il 27enne è scattato l’arresto.