Scontro tra un autocarro e due auto sulla Ss115: un ferito

Chiusa la SS 115 “Sud Occidentale Sicula”, in entrambe le direzioni, in località Gela, dal km 280,200 al km 282,000, a causa di uno scontro frontale che ha coinvolto un autocarro e due autovetture. Si registra la presenza di un ferito al km 281,200.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per chiarire la dinamica del sinistro, per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Il traffico viene deviato al momento su percorsi alternativi: SP 194 – per i veicoli provenienti da Gela verso Vittoria; SP 90 – per i veicoli provenienti da Vittoria verso Gela.