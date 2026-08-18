Scontro tra un pulmino e un’auto: almeno sei i feriti

È di almeno sei feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte sulla A20 Palermo-Messina, nel territorio di Sant’Agata Militello. Lo scontro ha coinvolto un pulmino a nove posti e un’autovettura, entrambi in transito sulla carreggiata in direzione Messina. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con diverse ambulanze, e trasferiti negli ospedali di Sant’Agata Militello e Patti per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti del distaccamento santagatese della Polizia Stradale, impegnati nei soccorsi e negli accertamenti sulla dinamica del sinistro. (FOTO DIRETTASICILIA)