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Scontro tra un pulmino e un’auto: almeno sei i feriti

I feriti con più ambulanze sono state trasferiti in ospedale

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

È di almeno sei feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte sulla A20 Palermo-Messina, nel territorio di Sant’Agata Militello. Lo scontro ha coinvolto un pulmino a nove posti e un’autovettura, entrambi in transito sulla carreggiata in direzione Messina. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con diverse ambulanze, e trasferiti negli ospedali di Sant’Agata Militello e Patti per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti del distaccamento santagatese della Polizia Stradale, impegnati nei soccorsi e negli accertamenti sulla dinamica del sinistro. (FOTO DIRETTASICILIA)

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