Scontro tra una moto e un carroattrezzi lungo la Ss640: morto 22enne

Incidente mortale, lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, all’interno della galleria Caltanissetta, in direzione dello svincolo con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Il sinistro, avvenuto in corrispondenza del km 54,508, ha coinvolto una motocicletta e carroattrezzi. La vittima è Kevin Garzia, 22 anni, di Caltanissetta, era alla guida di una motocicletta che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con il mezzo pesante.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per il ventiduenne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo per le gravi ferite riportate nell’impatto. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 e le squadre dell’Anas che si sono occupati della gestione della viabilità. Gli agenti stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

“A seguito della chiusura della SS 640 “Strada degli Scrittori”, al km 54,508, in direzione dello svincolo A19, si segnala che il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta Sud, con prosecuzione lungo la SS 640 dir e successivamente sulla SS 626, fino al ricongiungimento con la viabilità ordinaria”, rende noto l’Anas.