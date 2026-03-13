L’auto capotta, morto il conducente

Incidente stradale mortale lungo la statale 113 ‘Settentrionale Sicula’. Nell’impatto che si è verificato a Patti, nel Messinese, e che ha coinvolto una sola auto, una persona è morta. Lo rende noto l’Anas, spiegando che al momento si registra traffico rallentato fra i chilometri 69 e 70 della strada statale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.

La vittima è l’86enne, V. S., residente a Salerno. L’anziano, che viaggiava da solo, era alla guida di un’Alfa Romeo 156 che procedeva in direzione Messina quando, per cause ancora in corso di accertamento, forse per un malore del conducente, l’auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti medici 118, carabinieri e vigili del fuoco, ma l’uomo era già deceduto.