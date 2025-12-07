Agrigento

Scoperto lavoratore in nero in un market, 5mila euro di multa 

Eseguito un accertamento in un market nel centro di Agrigento. Al titolare dell’esercizio commerciale è stata elevata una sanzione di 5mila euro

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Occupazione di suolo pubblico e un lavoratore completamente in nero. La task force delle forze dell’ordine, impegnata in controlli per verificare il rispetto delle norme sul lavoro, hanno eseguito un accertamento in un market nel centro di Agrigento. Al termine dell’ispezione sono state riscontrate alcune irregolarità.

Un impiegato è risultato sprovvisto di contratto e delle necessarie garanzie previste dalla norma. Per questo motivo al titolare dell’esercizio commerciale è stata elevata una sanzione di 5mila euro. Contestato anche il reato di occupazione di suolo pubblico in quanto avrebbe esposto la merce all’esterno senza le necessarie autorizzazioni. 

