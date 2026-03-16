Giornata in memoria delle vittime di mafia, incontro nel quartiere di Fontanelle

In occasione del 21 marzo 2026, Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime di mafia, il Comitato di Quartiere di Fontanelle promuove un momento pubblico di riflessione e testimonianza presso la piazzetta dedicata al Beato Rosario Livatino.

L’iniziativa nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria delle vittime innocenti di mafia e di coinvolgere la comunità, in particolare i giovani, in un percorso di educazione alla legalità e all’impegno civile. Negli anni la piazzetta è diventata un luogo simbolico per il quartiere, arricchito da una stele realizzata con pietra proveniente da beni confiscati alla mafia anche grazie all’opera del giudice Livatino, segno concreto di riscatto e speranza.

Durante la settimana dal 16 al 20 marzo, scuola e parrocchia promuoveranno momenti di riflessione e attività rivolte ai ragazzi sul tema della memoria e dell’impegno. Un ringraziamento particolare va alla scuola e alla parrocchia per il contributo educativo che offriranno nel coinvolgere i giovani in questo percorso di crescita civile e comunitaria.

Il momento pubblico si terrà sabato 21 marzo alle ore 16.00 presso la Piazzetta Livatino, nel quartiere di Fontanelle, con interventi e testimonianze di rappresentanti del mondo civile, culturale e associativo e la partecipazione dei ragazzi del quartiere.

Nel corso del pomeriggio è previsto anche l’arrivo della reliquia del Beato Livatino, accolta con un momento di preghiera. Alle ore 20.00 si terrà una veglia presso la Parrocchia San Nicola. Il Comitato di Quartiere invita tutta la cittadinanza a partecipare.