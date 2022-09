Scuola, pubblicato bando per apprendistato di I livello

Pubblicato il nuovo bando per l’apprendistato di primo livello, promosso dal Dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio dell’assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana, con una dotazione di 3 milioni di euro.

L’avviso rivolto alle scuole di II grado statali promuove un nuovo programma educativo basato sulla diffusione del modello di apprendimento duale che integra formazione e lavoro, in sinergia con le imprese del territorio. Attraverso l’apprendistato di primo livello, gli studenti delle scuole iscritti nel corrente anno scolastico e residenti in Sicilia, potranno individuare il percorso professionale e formativo più adatto alle proprie esigenze e finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma professionale.

Gli istituti di II grado statali potranno, quindi, fare domanda per partecipare alla formazione del nuovo Catalogo dell’offerta formativa in apprendistato. “Il nuovo bando apprendistato – dice l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale, Alessandro Aricò – rappresenta una importante opportunità per tanti studenti in obbligo scolastico. Con il sistema duale i giovani hanno la possibilità di frequentare un percorso formativo per conseguire un titolo di studio e contemporaneamente di essere assunti come apprendisti, anticipando l’ingresso nel mondo del lavoro. Questo modello formativo rafforza il rapporto tra formazione e inserimento occupazionale, tenendo conto del fabbisogno del sistema produttivo siciliano”.