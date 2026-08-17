Agrigento

Sei milioni di euro per la tangenziale di Agrigento, Savarino: “Migliorerà viabilità”

La circonvallazione, attesa da tanti anni, consentirà di migliorare la mobilità del capoluogo e lungo la costa agrigentina, evitando di dover attraversare, come accade oggi, Porto Empedocle per gli spostamenti lungo l'area"

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

“Il finanziamento per la tangenziale di Agrigento è la dimostrazione che il governo Schifani compie atti concreti. La circonvallazione, attesa da tanti anni, consentirà di migliorare la mobilità del capoluogo e lungo la costa agrigentina, evitando di dover attraversare, come accade oggi, Porto Empedocle per gli spostamenti lungo l’area”. Lo dichiara l’assessore al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, dopo la pubblicazione del decreto di 6 milioni di euro da parte dall’assessorato alle Infrastrutture e Mobilità cche consentirà la progettazione del lotto agrigentino dell’itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano, che comprende la nuova tangenziale di Agrigento.

“Negli anni mi sono personalmente battuta per estrapolare sia la circonvallazione di Gela sia quella di Agrigento e fare in modo che ricevessero un’attenzione prioritaria. Un ringraziamento va al collega assessore Alessandro Aricò per aver dato seguito a questo percorso, anche attraverso i diversi incontri tecnici che abbiamo promosso con Anas, nei quali sono stati coinvolti anche gli amministratori locali. È un risultato importante per Agrigento e per tutto il territorio, perché un’infrastruttura attesa da anni contribuirà a rendere più agevoli gli spostamenti, migliorando la viabilità”, conclude l’assessore Savarino.

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