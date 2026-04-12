Palma di Montechiaro

Sequestrati 1.2 chili di cocaina e oltre 300 munizioni a Palma, arrestato 22enne 

Maxi sequestro di cocaina a Palma di Montechiaro, in manette un 22enne del posto

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Blitz antidroga a Palma di Montechiaro. La Squadra mobile di Agrigento, unitamente ai poliziotti del locale commissariato, hanno arrestato un ventiduenne del posto – Gabriele Brunetto – per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.

Gli agenti, a margine di perquisizioni scattate in una zona tra Palma e Camastra, hanno rinvenuto 1.2 chilogrammi di cocaina e oltre 300 munizioni. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 200 mila euro. L’indagato, difeso dall’avvocato Santo Lucia, è stato trasferito in carcere in attesa del provvedimento di convalida. 

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